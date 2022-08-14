اخبار دوليه – بعد زيارة بيلوسي المثيرة.. وفد من الكونغرس الأميركي يصل تايوان

محمد بن مسعود - الدمام - بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، المثيرة إلى تايبيه، وصل وفد من الكونغرس الأميركي إلى تايوان.
وقالت سفارة الولايات المتحدة في تايوان في بيان، اليوم الأحد، «سيقوم وفد من الكونغرس الأميركي بزيارة تايوان في الفترة من 14 إلى 15 أغسطس للاجتماع مع كبار المسؤولين في البلاد».
كما سيناقش المسؤولون في الاجتماع، العلاقات بين واشنطن وتايبيه وأزمة سلاسل التوريد العالمية، بحسب البيان.
«لن يحددوا من يذهب!»
وكانت بيلوسي دافعت الأسبوع الماضي عن زيارتها لتايوان ووصفتها بأنها تستحق القيام بها «قطعا»، وإن الولايات المتحدة لا يمكن أن تسمح للصين بعزل الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي.
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