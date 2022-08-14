اخبار دوليه – بعد زيارة بيلوسي المثيرة.. وفد من الكونغرس الأميركي يصل تايوان

محمد بن مسعود - الدمام - بعد‭ ‬زيارة‭ ‬رئيسة‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬الأميركي،‭ ‬نانسي‭ ‬بيلوسي،‭ ‬المثيرة‭ ‬إلى‭ ‬تايبيه،‭ ‬وصل‭ ‬وفد‭ ‬من‭ ‬الكونغرس‭ ‬الأميركي‭ ‬إلى‭ ‬تايوان‭.‬

وقالت‭ ‬سفارة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬تايوان‭ ‬في‭ ‬بيان،‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد،‭ ‬‮«‬سيقوم‭ ‬وفد‭ ‬من‭ ‬الكونغرس‭ ‬الأميركي‭ ‬بزيارة‭ ‬تايوان‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬14‭ ‬إلى‭ ‬15‭ ‬أغسطس‭ ‬للاجتماع‭ ‬مع‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬البلاد‮»‬‭.‬

كما‭ ‬سيناقش‭ ‬المسؤولون‭ ‬في‭ ‬الاجتماع،‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬واشنطن‭ ‬وتايبيه‭ ‬وأزمة‭ ‬سلاسل‭ ‬التوريد‭ ‬العالمية،‭ ‬بحسب‭ ‬البيان‭.‬

‮«‬لن‭ ‬يحددوا‭ ‬من‭ ‬يذهب‭!‬‮»‬

وكانت‭ ‬بيلوسي‭ ‬دافعت‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬عن‭ ‬زيارتها‭ ‬لتايوان‭ ‬ووصفتها‭ ‬بأنها‭ ‬تستحق‭ ‬القيام‭ ‬بها‭ ‬‮«‬قطعا‮»‬،‭ ‬وإن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تسمح‭ ‬للصين‭ ‬بعزل‭ ‬الجزيرة‭ ‬التي‭ ‬تتمتع‭ ‬بحكم‭ ‬ذاتي‭.‬