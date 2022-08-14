أخصائية تحذر من المشروبات الساخنة: تسبب التهاب المزمار وقد تؤدي إلى وفاة

محمد بن مسعود - الدمام - تحدثت أمل الصقر أخصائية العلاج التنفسي في مدينة الملك سعود الطبية، عن مرض التهاب لسان المزمار وأبرز أعراضه.

وقالت الأخصائية، في تصريحات لبرنامج “اليوم”، على قناة “الإخبارية”: “التهاب لسان المزمار يمكن أن يكون سببه عدوى جرثومية، أو شرب المشروبات الساخنة جدًا، أو تناول مواد كيميائية أو تعاطي بعض أنواع المخدرات”.

وتابعت “الصقر”، أن التهاب لسان المزمار يصيب الذكور أكثر من الإناث وخاصة الأطفال من عمر سنتين إلى سبع سنوات حيث أنهم أكثر عرضة للإصابة من الكبار.

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وأضافت المختصة، أن أعراض التهاب لسان المزمار تتمثل في صعوبة في البلع، وتجمع اللعاب في الفم وتغير في الصوت والاختناق الذي قد يؤدي إلى الوفاة.