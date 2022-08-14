اخبار الخليج – برنامج «معاً» يحصد شهادة الآيزو 29993 كأول جهة معتمدة دولياً في البحرين بنظام خدمات التعلم خارج نظام التعليم الرسمي

محمد بن مسعود - الدمام - تسلم معالي الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة رئيس لجنة مكافحة العنف والإدمان شهادة آيزو 29993:2017 المعتمدة دولياً والتي حققها برنامج «معاً» لتعتبر هي أول نسخة اعتماد في مملكة البحرين، حيث قام السيد علي أحمد أميني مدير برنامج مكافحة العنف والإدمان «معاً» بتسليم الشهادة لمعاليه، مستعرضاً كافة الإجراءات التي تم اتخاذها لتحقيق المتطلبات اللازمة لحصد الاعتماد الدولي من المنظمة الدولية للمعاييرISO .
وأشاد معالي الشيخ هشام بن عبدالرحمن بتحقيق هذا الإنجاز المنبثق من التوجيهات السديدة للفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية ورؤيته المستقبلية في تحقيق الأمن لكافة فئات المجتمع وأطيافه، كما أنه يعكس التزام برنامج معاً في مواصلة العمل وفق أعلى المعايير الدولية لنظام خدمات التعلم خارج التعليم الرسمي المعتمد لدى المنظمة الدولية للمعايير، وتتوافق مع النظم العالمية اللازمة والعمل بها للتماشي مع استراتيجية وزارة الداخلية في التطوير وتحقيق التنافسية.
من جانبه ، أوضح مدير برنامج «معاً» بأن شهادة الآيزو 29993:2017 تمنح في نظام خدمات التعلم خارج التعليم الرسمي، وتشمل هذه الشهادة أي خدمات تعليمية يقدمها مزود خدمة التعلم وهي موجهة للمتعلمين أنفسهم وبرامج التأهيل والتدريب، وكذلك إلى الرعاة الذين يحصلون على الخدمات نيابة عن المتعلمين، وما حققه برنامج مكافحة العنف والإدمان «معاً» يؤكد على التزام البرنامج في تطبيق المعايير التي تمثلت في قياس جودة البرامج التدريبية والمناهج التوعوية للبرنامج، والتسلسل الفعال لعملية التدريس، مع ضمان توافر المخرجات الشاملة لخدمات التعلم خارج التعليم الرسمي ، لاكتساب المعرفة وتحسين فاعلية وكفاءة وشفافية خدمات التعلم والبرنامج التوعوي ، من خلال تقديم جميع العناصر مثل المعلومات المقدمة للمتعلمين وتحليل الاحتياجات أثناء تصميم المناهج وآليات تقييم جميع الاجراءات وخطوات التنفيذ ، بالإضافة إلى منهجيات التقويم النهائي بعد تنفيذ البرنامج التدريبي وسياسات التحسين والمصداقية في تقديم الخدمة المتمثلة في البرنامج التدريبي والمحتوى النموذجي الذي يكمن في تقاسم المعرفة التنظيمية والمشاركة الجماعية لجميع الطلبة طوال فترة التطبيق.
الجدير بالذكر بأن شهادة الاعتماد تسهم في الامتثال لأفضل معايير الممارسات من خلال تفصيل كافة العمليات الداخلية والوسائل المساعدة في بناء مناهج بديلة للتنظيم وتعزيز البنية التحتية وتوفير الابتكار ودعم السياسة العامة.
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