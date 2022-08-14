اخبار الخليج – برنامج «معاً» يحصد شهادة الآيزو 29993 كأول جهة معتمدة دولياً في البحرين بنظام خدمات التعلم خارج نظام التعليم الرسمي

محمد بن مسعود - الدمام - تسلم‭ ‬معالي‭ ‬الشيخ‭ ‬هشام‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬لشؤون‭ ‬الجنسية‭ ‬والجوازات‭ ‬والإقامة‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬مكافحة‭ ‬العنف‭ ‬والإدمان‭ ‬شهادة‭ ‬آيزو‭ ‬29993‭:‬2017‭ ‬المعتمدة‭ ‬دولياً‭ ‬والتي‭ ‬حققها‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬معاً‮»‬‭ ‬لتعتبر‭ ‬هي‭ ‬أول‭ ‬نسخة‭ ‬اعتماد‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬قام‭ ‬السيد‭ ‬علي‭ ‬أحمد‭ ‬أميني‭ ‬مدير‭ ‬برنامج‭ ‬مكافحة‭ ‬العنف‭ ‬والإدمان‭ ‬‮«‬معاً‮»‬‭ ‬بتسليم‭ ‬الشهادة‭ ‬لمعاليه،‭ ‬مستعرضاً‭ ‬كافة‭ ‬الإجراءات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬اتخاذها‭ ‬لتحقيق‭ ‬المتطلبات‭ ‬اللازمة‭ ‬لحصد‭ ‬الاعتماد‭ ‬الدولي‭ ‬من‭ ‬المنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬للمعاييرISO‭ .‬

وأشاد‭ ‬معالي‭ ‬الشيخ‭ ‬هشام‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬بتحقيق‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬المنبثق‭ ‬من‭ ‬التوجيهات‭ ‬السديدة‭ ‬للفريق‭ ‬أول‭ ‬معالي‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬ورؤيته‭ ‬المستقبلية‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الأمن‭ ‬لكافة‭ ‬فئات‭ ‬المجتمع‭ ‬وأطيافه،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬يعكس‭ ‬التزام‭ ‬برنامج‭ ‬معاً‭ ‬في‭ ‬مواصلة‭ ‬العمل‭ ‬وفق‭ ‬أعلى‭ ‬المعايير‭ ‬الدولية‭ ‬لنظام‭ ‬خدمات‭ ‬التعلم‭ ‬خارج‭ ‬التعليم‭ ‬الرسمي‭ ‬المعتمد‭ ‬لدى‭ ‬المنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬للمعايير،‭ ‬وتتوافق‭ ‬مع‭ ‬النظم‭ ‬العالمية‭ ‬اللازمة‭ ‬والعمل‭ ‬بها‭ ‬للتماشي‭ ‬مع‭ ‬استراتيجية‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬التطوير‭ ‬وتحقيق‭ ‬التنافسية‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬،‭ ‬أوضح‭ ‬مدير‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬معاً‮»‬‭ ‬بأن‭ ‬شهادة‭ ‬الآيزو‭ ‬29993‭:‬2017‭ ‬تمنح‭ ‬في‭ ‬نظام‭ ‬خدمات‭ ‬التعلم‭ ‬خارج‭ ‬التعليم‭ ‬الرسمي،‭ ‬وتشمل‭ ‬هذه‭ ‬الشهادة‭ ‬أي‭ ‬خدمات‭ ‬تعليمية‭ ‬يقدمها‭ ‬مزود‭ ‬خدمة‭ ‬التعلم‭ ‬وهي‭ ‬موجهة‭ ‬للمتعلمين‭ ‬أنفسهم‭ ‬وبرامج‭ ‬التأهيل‭ ‬والتدريب،‭ ‬وكذلك‭ ‬إلى‭ ‬الرعاة‭ ‬الذين‭ ‬يحصلون‭ ‬على‭ ‬الخدمات‭ ‬نيابة‭ ‬عن‭ ‬المتعلمين،‭ ‬وما‭ ‬حققه‭ ‬برنامج‭ ‬مكافحة‭ ‬العنف‭ ‬والإدمان‭ ‬‮«‬معاً‮»‬‭ ‬يؤكد‭ ‬على‭ ‬التزام‭ ‬البرنامج‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬المعايير‭ ‬التي‭ ‬تمثلت‭ ‬في‭ ‬قياس‭ ‬جودة‭ ‬البرامج‭ ‬التدريبية‭ ‬والمناهج‭ ‬التوعوية‭ ‬للبرنامج،‭ ‬والتسلسل‭ ‬الفعال‭ ‬لعملية‭ ‬التدريس،‭ ‬مع‭ ‬ضمان‭ ‬توافر‭ ‬المخرجات‭ ‬الشاملة‭ ‬لخدمات‭ ‬التعلم‭ ‬خارج‭ ‬التعليم‭ ‬الرسمي‭ ‬،‭ ‬لاكتساب‭ ‬المعرفة‭ ‬وتحسين‭ ‬فاعلية‭ ‬وكفاءة‭ ‬وشفافية‭ ‬خدمات‭ ‬التعلم‭ ‬والبرنامج‭ ‬التوعوي‭ ‬،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬جميع‭ ‬العناصر‭ ‬مثل‭ ‬المعلومات‭ ‬المقدمة‭ ‬للمتعلمين‭ ‬وتحليل‭ ‬الاحتياجات‭ ‬أثناء‭ ‬تصميم‭ ‬المناهج‭ ‬وآليات‭ ‬تقييم‭ ‬جميع‭ ‬الاجراءات‭ ‬وخطوات‭ ‬التنفيذ‭ ‬،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬منهجيات‭ ‬التقويم‭ ‬النهائي‭ ‬بعد‭ ‬تنفيذ‭ ‬البرنامج‭ ‬التدريبي‭ ‬وسياسات‭ ‬التحسين‭ ‬والمصداقية‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمة‭ ‬المتمثلة‭ ‬في‭ ‬البرنامج‭ ‬التدريبي‭ ‬والمحتوى‭ ‬النموذجي‭ ‬الذي‭ ‬يكمن‭ ‬في‭ ‬تقاسم‭ ‬المعرفة‭ ‬التنظيمية‭ ‬والمشاركة‭ ‬الجماعية‭ ‬لجميع‭ ‬الطلبة‭ ‬طوال‭ ‬فترة‭ ‬التطبيق‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬بأن‭ ‬شهادة‭ ‬الاعتماد‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬الامتثال‭ ‬لأفضل‭ ‬معايير‭ ‬الممارسات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تفصيل‭ ‬كافة‭ ‬العمليات‭ ‬الداخلية‭ ‬والوسائل‭ ‬المساعدة‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬مناهج‭ ‬بديلة‭ ‬للتنظيم‭ ‬وتعزيز‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬وتوفير‭ ‬الابتكار‭ ‬ودعم‭ ‬السياسة‭ ‬العامة‭.‬

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