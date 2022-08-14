اخبار الخليج – «شؤون البلديات والزراعة» تعلن بدء سريان قرار حظر صيد اسماك الكنعد

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت‭ ‬شؤون‭ ‬الزراعة‭ ‬والثروة‭ ‬البحرية‭ ‬عن‭ ‬بدء‭ ‬سريان‭ ‬فترة‭ ‬حظر‭ ‬صيد‭ ‬أسماك‭ ‬الكنعد‭ ‬بواسطة‭ ‬الشباك‭ ‬وتداوله‭ ‬وبيعه،‭ ‬اعتبارًا‭ ‬من‭ ‬15‭ ‬أغسطس‭ ‬الجاري‭ ‬حتى‭ ‬15‭ ‬أكتوبر‭ ‬المقبل‭.‬

وأوضحت‭ ‬شؤون‭ ‬الزراعة‭ ‬والثروة‭ ‬البحرية‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬أن‭ ‬القرار‭ ‬يأتي‭ ‬بهدف‭ ‬زيادة‭ ‬مخزون‭ ‬أسماك‭ ‬الكنعد‭ ‬ضمن‭ ‬المخزون‭ ‬السمكي‭ ‬الكلي‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬وتنظيم‭ ‬عملية‭ ‬الصيد،‭ ‬وتجنب‭ ‬استنزاف‭ ‬مصائد‭ ‬أسماك‭ ‬الكنعد؛‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬التوازن‭ ‬داخل‭ ‬الأحياء‭ ‬البحرية،‭ ‬مشددة‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬سيتم‭ ‬اتخاذ‭ ‬كل‭ ‬الإجراءات‭ ‬اللازمة‭ ‬لتطبيق‭ ‬قرار‭ ‬الحظر‭.‬

وحظر‭ ‬القرار‭ ‬عرض‭ ‬وتداول‭ ‬أسماك‭ ‬الكنعد‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬سريان‭ ‬الحظر‭ ‬في‭ ‬الأماكن‭ ‬العامة‭ ‬لغرض‭ ‬التسويق‭ ‬أو‭ ‬البيع،‭ ‬ويُعاقَب‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬يخالف‭ ‬أحكام‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬بالعقوبات‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬20‭) ‬لسنة‭ ‬2002م‭ ‬بشأن‭ ‬تنظيم‭ ‬صيد‭ ‬واستغلال‭ ‬وحماية‭ ‬الثروة‭ ‬البحرية‭.‬

وذكرت‭ ‬أن‭ ‬حظر‭ ‬الصيد‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬تكاثر‭ ‬الأسماك‭ ‬يعد‭ ‬من‭ ‬أفضل‭ ‬الأساليب‭ ‬العلمية‭ ‬للمحافظة‭ ‬على‭ ‬المخزون‭ ‬السمكي،‭ ‬وضمان‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬استمرارية‭ ‬الأحياء‭ ‬البحرية،‭ ‬كما‭ ‬ناشدت‭ ‬كل‭ ‬الصيادين‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬الإدارة‭ ‬المختصة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬حفاظا‭ ‬على‭ ‬الثروة‭ ‬البحرية‭.‬

يأتي‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬تنفيذا‭ ‬لقرار‭ ‬لجنة‭ ‬التعاون‭ ‬الزراعي‭ ‬بدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬في‭ ‬اجتماعها‭ ‬الـ23،‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬بمقر‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬لمجلس‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬الرياض،‭ ‬الذي‭ ‬نص‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تقوم‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬في‭ ‬المجلس‭ ‬باتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬لحماية‭ ‬أسماك‭ ‬الكنعد،‭ ‬تشمل‭ ‬زيادة‭ ‬الطول‭ ‬القانوني‭ ‬للأسماك‭ ‬المسموح‭ ‬بصيدها،‭ ‬وزيادة‭ ‬فتحة‭ ‬العين‭ ‬في‭ ‬الشباك،‭ ‬وتحديد‭ ‬موسم‭ ‬حظر‭ ‬صيدها‭ ‬بالشباك‭.‬