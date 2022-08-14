محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت شؤون الزراعة والثروة البحرية عن بدء سريان فترة حظر صيد أسماك الكنعد بواسطة الشباك وتداوله وبيعه، اعتبارًا من 15 أغسطس الجاري حتى 15 أكتوبر المقبل.
وأوضحت شؤون الزراعة والثروة البحرية في وزارة شؤون البلديات والزراعة أن القرار يأتي بهدف زيادة مخزون أسماك الكنعد ضمن المخزون السمكي الكلي في المملكة، وتنظيم عملية الصيد، وتجنب استنزاف مصائد أسماك الكنعد؛ بما يحقق التوازن داخل الأحياء البحرية، مشددة على أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتطبيق قرار الحظر.
وحظر القرار عرض وتداول أسماك الكنعد خلال فترة سريان الحظر في الأماكن العامة لغرض التسويق أو البيع، ويُعاقَب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية.
وذكرت أن حظر الصيد في موسم تكاثر الأسماك يعد من أفضل الأساليب العلمية للمحافظة على المخزون السمكي، وضمان الحفاظ على استمرارية الأحياء البحرية، كما ناشدت كل الصيادين التعاون مع الإدارة المختصة لتنفيذ هذا القرار حفاظا على الثروة البحرية.
يأتي هذا القرار تنفيذا لقرار لجنة التعاون الزراعي بدول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعها الـ23، الذي عقد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض، الذي نص على أن تقوم الدول الأعضاء في المجلس باتخاذ إجراءات لحماية أسماك الكنعد، تشمل زيادة الطول القانوني للأسماك المسموح بصيدها، وزيادة فتحة العين في الشباك، وتحديد موسم حظر صيدها بالشباك.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – «شؤون البلديات والزراعة» تعلن بدء سريان قرار حظر صيد اسماك الكنعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.