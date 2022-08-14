اخبار الخليج – بالصور.. الجالية الباكستانية في البحرين تحتفل بعيد الاستقلال الخامس والسبعين لجمهورية باكستان

محمد بن مسعود - الدمام - ثمّن‭ ‬محمد‭ ‬أيوب،‭ ‬سفير‭ ‬جمهورية‭ ‬باكستان‭ ‬الإسلامية‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬دور‭ ‬قيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله،‭ ‬في‭ ‬التقدم‭ ‬الملحوظ‭ ‬والسلام‭ ‬الذي‭ ‬حققته‭ ‬البحرين‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬حفل‭ ‬رفع‭ ‬العلم‭ ‬بمناسبة‭ ‬عيد‭ ‬الاستقلال‭ ‬الخامس‭ ‬والسبعين‭ ‬لجمهورية‭ ‬باكستان،‭ ‬إذ‭ ‬هنأ‭ ‬السفير‭ ‬الجالية‭ ‬الباكستانية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬السعيدة‭.‬

وقال‭ ‬السفير‭: ‬‮«‬يوم‭ ‬14‭ ‬أغسطس‭ ‬يذكرنا‭ ‬بالكفاح‭ ‬الديمقراطي‭ ‬الملحمي‭ ‬لأجدادنا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تأمين‭ ‬وطن‭ ‬منفصل‭ ‬لمسلمي‭ ‬شبه‭ ‬القارة،‭ ‬حيث‭ ‬يمكنهم‭ ‬تشكيل‭ ‬حياتهم‭ ‬وفقًا‭ ‬لقيمهم‭ ‬الدينية‭ ‬والثقافية‭ ‬والاجتماعية‮»‬‭.‬

وأشاد‭ ‬السفير‭ ‬الباكستاني‭ ‬بالجالية‭ ‬الباكستانية،‭ ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الجالية‭ ‬تستحق‭ ‬التقدير‭ ‬العميق‭ ‬لإظهارها‭ ‬إحساسًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬بالولاء‭ ‬والوطنية‭ ‬والعمل‭ ‬الجاد،‭ ‬والإسهام‭ ‬في‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وباكستان؛‭ ‬البلد‭ ‬الأصلي‭.‬

وفي‭ ‬ختام‭ ‬حديثه،‭ ‬شكر‭ ‬السفير‭ ‬البحرين‭ ‬بأكملها‭ ‬على‭ ‬معاملة‭ ‬الجاليات‭ ‬الوافدة‭ ‬بكرامة‭ ‬واحترام‭.‬