اخبار الخليج – بالصور.. الجالية الباكستانية في البحرين تحتفل بعيد الاستقلال الخامس والسبعين لجمهورية باكستان

محمد بن مسعود - الدمام - ثمّن محمد أيوب، سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى مملكة البحرين، دور قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، في التقدم الملحوظ والسلام الذي حققته البحرين.
جاء ذلك خلال حفل رفع العلم بمناسبة عيد الاستقلال الخامس والسبعين لجمهورية باكستان، إذ هنأ السفير الجالية الباكستانية في البحرين بهذه المناسبة السعيدة.
وقال السفير: «يوم 14 أغسطس يذكرنا بالكفاح الديمقراطي الملحمي لأجدادنا من أجل تأمين وطن منفصل لمسلمي شبه القارة، حيث يمكنهم تشكيل حياتهم وفقًا لقيمهم الدينية والثقافية والاجتماعية».
وأشاد السفير الباكستاني بالجالية الباكستانية، وأشار إلى أن الجالية تستحق التقدير العميق لإظهارها إحساسًا كبيرًا بالولاء والوطنية والعمل الجاد، والإسهام في التنمية الاقتصادية لكل من مملكة البحرين وباكستان؛ البلد الأصلي.
وفي ختام حديثه، شكر السفير البحرين بأكملها على معاملة الجاليات الوافدة بكرامة واحترام.
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