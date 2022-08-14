“الصحة” تدعو الممارسين الصحيين للتقديم على بدل التميز 2021

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دعت وزارة الصحة الممارسين الصحيين من منسوبيها ذوي التميز المهني والسمعة في مجال التخصص للتقديم على بدل التميز 2021 عبر نظام “بين”.
وتضمن تعميم الوزارة الذي اطلع عليه “أخبار 24” عدة اشتراطات للتقديم على بدل التميز، منها “تقييم الأداء الوظيفي بالحصول على ممتاز في تقييم الأداء لآخر سنتين (2020-2021)، وأن يكون الممارس الصحي قد أكمل سنتين بتاريخ تعيين قبل 1/ 1/ 2021 بسلمي الرواتب “الخدمة المدنية – التشغيل الذاتي”.
كما اشترط التعميم الانضباط خلال السنتين الأخيرتين، والإنتاجية والالتزام بمزاولة المهام الرئيسة للتخصص بصفة مستمرة وفعلية مع التقيد بالحضور والمشاركة أو الإشراف على الأنشطة التنظيمية والتعليمية واللجان الفنية أو الإدارية.
وأضاف التعميم أنه يتطلب لجميع وظائف “طبيب مقيم، أسنان، طبيب نائب، طبيب استشاري” الحصول على شهادات الامتيازات السريرية الإكلينيكية سارية المفعول صادرة من لجنة الاعتماد، وخلو السجل المهني من أي إدانة أو عقوبة فنية أو إدارية خلال العامين (2020-2021).
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Source akhbaar24
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