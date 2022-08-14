بعد 3 أيام راحة.. ضمك يعاود تدريباته على ملعبه الرئيسي

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عاود فريق ضمك الأول لكرة القدم تدريباته مساء اليوم على ملعبه الرئيسي بعد ثلاثة أيام راحه منحها المدرب الكرواتي كرسمير ريزتش عقب العودة في 10 أغسطس من معسكرهم الاعدادي الذي أقيم بسلوفينيا.

وأستهل لاعبو فارس الجنوب الحصة التدريبية بتمارين بدنية ولياقية أدّوها على مدار ساعة كاملة.

وأخضع الكرواتي ريزتش مدرب الفريق لاعبيه إلى حصة تدريبية غلب عليها الطابع البدني حيث استخدم اللاعبون في تمارينهم أجهزة وأدوات رياضية مختلفة، واستعانوا في بعضها بالكرة.

واختتم ريزتش الحصة بتمارين تكتيكية باستخدام الكرة في منتصف الملعب قسم بها لاعبيه لأربع مجموعات .



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Source akhbaar24

