سمو أمير الرياض بالنيابة يستقبل مدير جوازات المنطقة

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المناطق_واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة , في مكتبه بقصر الحكم اليوم , مدير جوازات المنطقة اللواء محمد بن عبدالعزيز السعد.

واستمع سموه لإيجاز عن مسارات التطوير والخدمات التقنية الحديثة التي تعمل عليها جوزات المنطقة وكذلك الحملات الميدانية والتنظيمية مع الجهات ذات العلاقة بضبط المخالفين والتجاوزات العامة والخاصة

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Source almnatiq

