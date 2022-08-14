“مدني العاصمة المقدسة” يخمد حريقاً اندلع في مستودع بحي الكعكية (صور)

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تمكّنت فرق الإنقاذ والإطفاء التابعة لفرع مديرية الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، اليوم (الأحد)، من السيطرة على حريق اندلع في مستودع بحي الكعكية وإخماده.
وأظهرت صور جهود رجال الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة في إخماد الحريق والسيطرة عليه، حيث لم يتم تسجيل أي إصابات جرّاء الحادث.
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Source akhbaar24
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