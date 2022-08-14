سمو أمير تبوك يطلع على برامج وأنشطة جمعية الأمير فهد بن سلطان الخيرية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس إدارة جمعية الأمير فهد بن سلطان الخيرية الاجتماعية بمكتبه اليوم ، الأمين العام لجمعية الأمير فهد بن سلطان الخيرية الاجتماعية الدكتور محمد بن عبد الله اللحيدان ، الذي قدم تقريراً عن إنجازات وبرامج الجمعية خلال الفترة الماضية .

واطلع سموه على الخطط المستقبلية واستراتيجية العمل بالجمعية خلال الفترة القادمة، التي تستهدف خدمة جميع شرائح المجتمع، مثنياً على دور الجمعية والقائمين عليها، مشيداً بما يحظى به القطاع الخيري بالمملكة من دعم واهتمام القيادة الرشيدة.