اخبار دوليه – 41 قتيلا في حريق كبير بكنيسة في منطقة الجيزة بمصر

محمد بن مسعود - الدمام - قتل 41 شخصا في حريق كبير اندلع صباح اليوم الأحد بكنيسة الشهيد أبي سيفين غرب العاصمة المصرية أثناء القداس الصباحي، وفق ما ذكرت الكنيسة القبطية الأورثوذكسية.

ونقل بيان الكنيسة عن مصادر بوزارة الصحة المصرية أن «الوفيات وصلت حتى الآن إلى 41 شخصا بينما بلغ عدد المصابين 14».

ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مؤسسات الدولة المعنية باتخاذ كل الاجراءات اللازمة، وبشكل فوري للتعامل مع حادث حريق كنيسة بمحافظة الجيزه.

وتقدم السيسي بـ «خالص التعازي لأسر الضحايا الأبرياء الذين انتقلوا لجوار ربهم في بيت من بيوته التي يُعبد بها».

وانتقل محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد لموقع الحريق الذي نشب بكنيسة أبوسفين بأمبابة لمعاينته والوقوف علي ملابسات الحريق ومتابعه أعمال نقل المصابين إلي المستشفيات لتلقي العلاج.

وأكد المحافظ، في بيان نشر على «فيسبوك»، أن المحافظة بكامل أجهزتها في حالة استنفار للتعامل مع تداعيات الموقف، مؤكدا على تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين والأطمئنان عليهم حتي تمام شفائهم.

وكلف محافظ الجيزة مديرية التضامن الاجتماعي بصرف إعانة عاجلة بقيمة 50 ألف جنيه لأسر المتوفين و 10 آلاف جنيه لأسر المصابين.