سمو أمير جازان بالنيابة يستقبل مدير التعليم المكلف بالمنطقة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة بمكتبه اليوم، مدير تعليم المنطقة المكلف ملهي عقدي .
واستمع سموه لشرح عن البرامج والمبادرات والخطط المستقبلية التي تنفذها إدارة تعليم المنطقة ومراحل الاستعداد لانطلاق العام الدراسي المقبل وغيرها من الموضوعات ذات العلاقة بعمل الإدارة.
وأكد أهمية مضاعفة الجهود ، وبذل كل ما يسهم في الارتقاء بالعملية التعليمية وتحسين المخرجات ورفع مستوى الأداء والتحصيل الدراسي ، وتقديم أفضل الخدمات التعليمية للطلاب والطالبات.
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