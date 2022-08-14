سمو أمير جازان بالنيابة يستقبل مدير التعليم المكلف بالمنطقة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة بمكتبه اليوم، مدير تعليم المنطقة المكلف ملهي عقدي .

واستمع سموه لشرح عن البرامج والمبادرات والخطط المستقبلية التي تنفذها إدارة تعليم المنطقة ومراحل الاستعداد لانطلاق العام الدراسي المقبل وغيرها من الموضوعات ذات العلاقة بعمل الإدارة.

وأكد أهمية مضاعفة الجهود ، وبذل كل ما يسهم في الارتقاء بالعملية التعليمية وتحسين المخرجات ورفع مستوى الأداء والتحصيل الدراسي ، وتقديم أفضل الخدمات التعليمية للطلاب والطالبات.

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