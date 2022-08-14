ارتفاع المؤشر العام لبورصة قطر

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، ارتفاعًا بقيمة بلغت 52.30 نقطة، أي ما نسبته 0.38%، ليصل إلى 13 ألفًا و796.2 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة خلال جلسة اليوم 212 مليونًا و524 ألفًا و534 سهمًا، بقيمة بلغت 684 مليونًا و866 ألفًا و602.268 ريال؛ نتيجة تنفيذ 16121 صفقة في جميع القطاعات.
وارتفعت في الجلسة أسهم 24 شركة، بينما انخفضت أسعار 16 شركة أخرى، فيما حافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق.
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