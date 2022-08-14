«إيجل هيلز ديار»: اكتمال 40% من مشروع «مراسي بارك» السكني

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت إيجل هيلز ديار، عن أبرز مستجدات المشروع السكني الأسرع مبيعًا والواقع في جراند بوليفارد «مراسي بارك»، حيث تم اكتمال 40% من عمليات البناء، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع مع نهاية الربع الثالث من عام 2023.

وتم الانتهاء من الأعمال الأساسية في «مراسي بارك»، حيث شملت هذه المرحلة تجهيز موقع البناء والطرق المؤدية إلى المشروع وأعمال البنية التحتية. ويتم حاليًا الانتهاء من أعمال صب الهيكل الخرساني للمبنى المكون من عشرة طوابق حتى المستوى التاسع، ومن المتوقع أن تكتمل أعمال الهيكل الخارجي من المشروع مع نهاية شهر يونيو 2022، بالإضافة إلى أعمال البناء والألمنيوم والتوصيلات الكهربائية والميكانيكية والسباكة والتي سيتم الانتهاء منها بحلول نهاية شهر أغسطس 2022. وتغطي المساحة الإجمالية للبناء 7,333 متر مربع، بمساحة أرض إجمالية تبلغ 25,500 متر مربع.

ويتألف مشروع ’مراسي بارك’، الذي تم تصميمه من قبل شركة دار الخليج للهندسة (GHE)، من ثلاثة مباني سكنية مرتبطة ببعضها وتضم 249 وحدة. كما سيتمتع القاطنون بسهولة الوصول لشاطئ مراسي والعديد من المرافق المجاورة، والتي تشمل صالة رياضية، وبرك سباحة للكبار والصغار، وبجانب ممشى بطول كيلومترين، بالإضافة إلى مجمع ’مراسي جاليريا’. كما سيحظى السكان المقبلين للحصول على تمويل لشراء وحداتهم على مجموعة واسعة من خيارات التمويل العقاري في المصرف المفضل لهم.

وصرح الدكتور ماهر الشاعر، العضو المنتدب لشركة إيجل هيلز ديار، عن آخر التطورات الحاصلة بالمشروع قائلا: «نحن سعداء جدًا بالتقدم الحاصل في أعمال البناء لمشروع ’مراسي بارك’ ونتطلع لإكمال المشروع حسب الجدول الزمني المحدد. ونظراً لتنوع المرافق التي يحتضنها المشروع، سيصبح ’مراسي بارك’ الوجهة السكنية القادمة لجيلٍ جديد من العوائل والمقيمين في مشروع مراسي البحرين».