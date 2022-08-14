“المرور” يعلن انطلاق مزاد اللوحات المميزة الإلكتروني عبر أبشر

محمد بن مسعود - الدمام - انطلق اليوم (الأحد)، مزاد اللوحات الإلكتروني الذي تقيمه الإدارة العامة للمرور عبر منصة “أبشر”؛ لتمكين الراغبين من شراء اللوحات المميزة.

وأوضح المرور أن المزاد سيستمر حتى (الأربعاء) المقبل الموافق 17 من الشهر نفسه، ونشر قائمة باللوحات المطروحة على المزاد.

ويمكن المشاركة في المزاد من خلال الدخول على منصة “أبشر”، واختيار خدمات من تبويب “خدماتي”، ثم اختيار المرور، وأخيراً خدمة “مزاد اللوحات الإلكتروني”.

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