إصابة 55 شخصًا على الأقل في حريق بأحد الكنائس المصرية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
اندلع اليوم في القاهرة حريق هائل بأحد الكنائس المصرية، أسفر عن عشرات الضحايا حتى الآن، فيما كثفت القوات الأمنية من جهودها للسيطرة على الحريق.
وأفادت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان لها، بأنه تم نقل 55 حالة كحصيلة أولية إلى المستشفيات، وجارٍ التعامل مع الحالات المصابة، وكذلك حالات الوفاة الجاري حصرها.
ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي جميع أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة والتعامل الفوري مع الحادث الأليم.
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