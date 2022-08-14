اخبار الخليج – الدكتور مصطفى السيد يستقبل الشيخ زياد آل خليفة ويطلع على مبادرة ثلاثين فرحة

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل سعادة الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، الشيخ زياد بن فيصل آل خليفة نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الحكومية في شركة اس تي سي وفريق عمله، حيث تم عرض نتائج مبادرة ثلاثين فرحة التي أطلقتها شركة اس تي سي قبيل عيد الأضحى المبارك، والتي قامت فيها بتأثيث جزئي لأكثر من 30 منزل من منازل الأسر المنتسبة إلى المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية

وخلال اللقاء رحب الدكتور مصطفى السيد بالحضور وقدم لهم نبذة عن تاريخ المؤسسة وعدد الأيتام والأرامل المكفولين من قبل جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه والفئات المستفيدة من عمل المؤسسة وأنواع الرعاية التي تقدم لهم في سبيل المساهمة في تربية الأبناء والارتقاء بمستوياتهم العلمية والاجتماعية والمشاريع التنموية التي تنفذها المؤسسة في شتى المجالات الرعائية والمساعدات الخارجية التي قدمتها المؤسسة للدول الشقيقة والصديقة بتوجيه من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه الرئيس الفخري للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، وبقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشئون الشباب.

وقد صرح الشيخ زياد آل خليفة عن المبادرة، قائلا: «نود أن نعبر عن شكرنا للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية على منح الفرص للتعاون مع القطاع الخاص والعام من أجل تمكين الأسر البحرينية وبناء مجتمع بحريني مستدام وآمن. نحن سعيدون للعمل يدا بيد مع المؤسسة والحكومة الرشيدة لبناء ودعم المجتمع الملحي والأسر المحتاجة ونود أن نشكر المؤسسة على الدعم المستمر.»

كما أشاد الدكتور مصطفى السيد بالمبادرة الإنسانية المهمة التي أطلقتها الشركة، والتي لها دور كبير في سد احتياجات عدد من أسر المؤسسة، مؤكداً أهمية التعاون بين الطرفين في سبيل تحقيق الفائدة الأقصوى لأبناء المجتمع البحريني الكريم، مشيراً إلى ضرورة التزام مختلف الشركات والمؤسسات بالمسؤولية المجتمعبة لنفع أبناء المجتمع وتأدية واجباتها تجاه هذا الوطن المعطاء.