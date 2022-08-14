اخبار الخليج – وزيرة السياحة تلتقي منتسبي برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت سعادة السيدة فاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرة السياحة أهمية برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية في استكشاف وصقل وتنمية مهارات الكوادر البحرينية في مختلف مواقع العمل الحكومي وتعزيز حس المسؤولية والمبادرة لديهم ودمجهم بفاعلية في تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبمتابعة مستمرّة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

ونوهت سعادة وزيرة السياحة خلال لقاء الدفعة السابعة من منتسبي برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية بحرص الشباب المشاركين في البرنامج على صقل وتطوير مهاراتهم وإمكانياتهم وتنمية الجوانب القيادية والتحليلية ليعودوا لمواقع عملهم بدافعية وعزم أكبر على العمل والعطاء والإنتاجية لتحقيق التطوير المنشود، مشيرةً إلى أنهم يجسدون نموذجًا مشرقًا للشباب البحريني المخلص الذي لا يدخر جهدًا في العمل من أجل رفد الجهود الساعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لمملكة البحرين.

وأشارت سعادة وزيرة السياحة إلى أن النقاشات مع الطاقات الشبابية المشاركة في البرنامج تعكس عزمهم وحماسهم وحرصهم على التطور، وتبرهن على فهمٍ عميق لديهم لطبيعة العمل الحكومي وأهمية مواصلة الارتقاء به في إطار رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وبرنامج الحكومة، وخطة التعافي الاقتصادي وماتضمنته من أولويات وبرامج، بما فيها استراتيجية السياحة 2022-2026، وهي استراتيجية وطنية متكاملة لها ارتباطات وثيقة مع العديد من الجهات الحكومية.

وقدمت سعادة الوزيرة الصيرفي خلال اللقاء شرحاً حول آلية عمل وزارة السياحة وهيئة البحرين للسياحة والمعارض في إطار تلك الاستراتيجية وأهدافها الطموحة، كما استعرضت عدداً من المشروعات الكبرى للبنية التحتية للقطاع السياحي في مملكة البحرين، وفي مقدمتها مركز «مركز البحرين العالمي للمعارض»، ومشاريع تطوير بعض السواحل مثل ساحلي قلالي والغوص وغيرها.

كما تحدثت سعادتها عن عدد من البرامج والفعاليات التي تنظمها الوزارة أو الجهات الشريكة في البحرين، مشيرة أيضاً إلى الجهود التي بذلتها وتبذلها هيئة البحرين للسياحة والمعارض في الترويج للقطاع السياحي في مملكة البحرين إقليمياً ودولياً من خلال مشاركاتها في العديد من الفعاليات ذات الصلة خلال الفترة الماضية في إطار التوجه المدروس والفعال لأسواق الدول الأكثر تصديراً للسياح حول العالم، إضافة إلى المبادرات والبرامج والفعاليات الحالية والمستقبلية التي تنظمها هيئة السياحة بشراكة فاعلة مع منشآت القطاع السياحي الخاص من جهة أخرى.

من جانبهم، أعرب منتسبو الدفعة السابعة من برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية عن شكرهم وتقديرهم لسعادة وزيرة السياحة على ما قدمته من دعم وتشجيع لهم، مؤكدين حرصهم على توظيف المعلومات الثرية التي حصلوا عليها خلال اللقاء في فهمٍ أفضل لقطاع السياحة ودور هذا القطاع الحيوي في التنمية الوطنية بمختلف أبعادها.