سماعات «HUAWEI FreeBuds Pro 2» أفضل سماعات لاسلكية تمتاز بصوت نقي وحقيقي.. يمكنكم الحصول عليها اليوم في البحرين

محمد بن مسعود - الدمام - هناك سبب مقنع لانتقال العالم نحو استخدام السماعات اللاسلكية، ولا يقتصر هذا السبب على التحرر من إزعاج الأسلاك، بل توفر السماعات اللاسلكية اليوم مزايا لم تكن ممكنة أبداً مع السماعات السلكية مثل الاتصال بجهازين في نفس الوقت. وأطلقت هواوي مؤخراً سماعاتها المتميزة HUAWEI FreeBuds Pro 2 والتي تأتي مزودة بمجموعة من الابتكارات الرائدة، بدءاً من محرك صوت مزدوج للصوت الفائق Ultra- hearing True Sound Dual Driverإلى تقنية إلغاء الضجيج النشطة الديناميكية الذكية ANC 2.0 ومكالمات صوتية نقية ، مما يجعل السماعات اللاسلكية الجديدة هذه ابتكار سيغير مسار القطاع، وإليكم بعض الأسباب التي تجعلها السماعات المفضلة لدينا!

تجربة الاستماع الفريدة

في سعيها لابتكار سماعات خالية من العيوب، أتقنت هواوي جودة الصوت مع سماعات HUAWEI FreeBuds Pro 2 والتي تستخدم نظام محرك صوت مزدوج للصوت الفائق Ultra- hearing True Sound Dual Driver و الذي يتكون من أربعة محركات مغناطيسية ديناميكية كبيرة وغشاء مستوٍ planar diaphragm. ويوفر المحرك المزدوج إلى جانب التقنية الرقمية العكسية المزدوجة digital dual-crossover technology جودة صوت رائعة عبر نطاق تردد واسع. ويمكن أن تنتج السماعات هذه ترددات صوت جهير منخفضة تصل إلى 14 هرتز وترددات صوت التريبل التي تصل إلى 48 كيلوهرتز، متجاوزة الترددات التي تلتقطها آذان الإنسان.

لضمان سماعكم للأصوات بالجودة التي أرادها الفنان، تستخدم هذه السماعات «Triple Adaptive EQ» التي تقوم تلقائياً بضبط الصوت وفقاً لهيكل قناة الأذن ووضعية ارتدائها ومستوى الصوت لتوفير صوت مخصص في الوقت الفعلي. وتدعم السماعات أيضاً برنامج ترميز LDAC عالي الدقة الذي يحافظ على التفاصيل في الموسيقى بأقل نسبة تشويش ويمنحكم صوتاً عالي الدقة.

تُعدّ سماعات HUAWEI FreeBuds Pro 2 نتاجاً لتعاون هواوي وDevialet.

Devialet هي علامة تجارية توفر التقنيات الصوتية الراقية في فرنسا وتجمع بين أحدث التقنيات في الهندسة والابتكارات الصوتية لتمكين المزيد من الأشخاص من تجربة صوت عالي الدقة باستخدام التقنيات الجديدة. وجمعت كلتا العلامتين التجاريتين سعيهما المشترك لتوفير جودة الصوت وعملتا معاً لضبط تجربة الصوت في سماعات HUAWEI FreeBuds Pro 2، مما أثمر عن صوت جهير مرتفع وجودة صوت دقيقة وصافية.

استمتعوا بعالمٍ خالٍ من الضوضاء

لن تشتتكم الضوضاء الخارجية بعد الآن مع سماعات HUAWEI FreeBuds Pro 2 التي تحتوي على ثلاثة ميكروفونات عالية الحساسية وخوارزمية محسّنة لإلغاء الضوضاء ولتحديد وعزل الضوضاء المحيطة. ويشهد متوسط عمق تقنية إلغاء الضوضاء في HUAWEI FreeBuds Pro 2 زيادة بنسبة 15% مقارنةً بسابقتها. كما ترتقي بها تقنية إلغاء الضجيج النشطة الديناميكية الذكية ANC 2.0 إلى المستوى التالي. وتساعدكم هذه الميزة على تحديد وضع إلغاء الضوضاء المناسب للحصول على أفضل تجربة استماع من خلال تحليل الضوضاء الخارجية. وتستطيع تقنية إلغاء الضجيج النشطة الديناميكية الذكية ANC 2.0 التخلص من أعلى الأصوات على سبيل المثال، أثناء رحلات الطيران أو في مراكز التسوق المزدحمة.

اضمنوا سماع الشخص الآخر في المكالمة لصوتكم بوضوح

سماعات HUAWEI FreeBuds Pro 2 مزودة بتقنية إلغاء الضجيج للمكالمات الصوتية النقية الجديدة في والتي تستخدم 4 ميكروفونات لإلغاء ضوضاء المكالمات إلى جانب خوارزمية إلغاء الضوضاء للشبكة العصبية العميقة (DNN) الحصرية من هواوي التي تلتقط الأصوات البشرية أثناء تصفية الضوضاء بدقة تامة. ويمكنها التقاط صوتكم في المكالمات بوضوح حتى في البيئات الخارجية المزدحمة. وبفضل التصميم الخفي والمقاوم للرياح، يمكنها أيضاً تقليل ضوضاء الرياح بشكل فعال أثناء الجري أو ركوب الدراجات. ويمكن لكل من الشخص الذي يجري المكالمة ومستقبل المكالمة الاستمتاع بمكالمات واضحة تماماً.

لا حدود للمتعة

صحيح أن سماعات HUAWEI FreeBuds Pro 2 صغيرة الحجم لكنها قوية ومجهزة ببطارية ذات عمر طويل. وعند تشغيل خاصية إلغاء الضجيج، يمكنكم الاستمتاع بتجربة هادئة تصل إلى 4 ساعات من وقت التشغيل وإجمالي 18 ساعة مع علبة السماعات. وعند إيقاف تشغيل خاصية إلغاء الضوضاء، يمكنكم الاستمتاع بـ6.5 ساعة من الاستماع وما مجموعه 30 ساعة مع العلبة. ويمكنكم استخدام السماعات لتشغيل الموسيقى لمدة تصل إلى 2.5 ساعة بعد شحنها لمدة 10 دقائق فقط. وإذا كنتم تتنقلون، ستدعم سماعات HUAWEI FreeBuds Pro 2 أيضاً خاصية الشحن العكسي في علبة السماعات لشحنها بهاتفكم أو جهازكم اللوحي.

الاتصال السلس

تسهّل سماعات HUAWEI FreeBuds Pro 2 التبديل بين أجهزتكم من خلال دعم الاتصالات مع ما يصل إلى جهازين في نفس الوقت والتبديل التلقائي بين الأجهزة عند تلقي المكالمات. وعندما يتم وصل سماعات HUAWEI FreeBuds Pro 2 بهاتفين ذكيين، يمكنكم الاستمتاع بالموسيقى على هاتف واستقبال المكالمات الواردة من هاتف آخر. وستتوقف الموسيقى تلقائياً عند تلقي المكالمات. كما أنها تدعم الاتصال المزدوج بأجهزة هواوي التي تعمل بجميع السيناريوهات، بما في ذلك الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والحواسيب والساعات وأنظمة Android وiOS وWindows الذكية.

السعر و التوفر

يتوفر هاتف HUAWEI Mate Xs 2 في البحرين وبدأت الطلبات المسبقة في 28 يوليو بسعر 789.9 دنار بحريني عبر موقع هواوي الإلكتروني وكذلك تجار التجزئة المعتمدين. يمكنك أضافة 25 دنار بحريني و الحصول على FreeBuds Pro 2