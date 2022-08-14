طيران الخليج ومطار رأس الخيمة الدولي يوقعان على اتفاقية بدء عمليات الناقلة إلى رأس الخيمة

محمد بن مسعود - الدمام - ستبدأ طيران الخليج – الناقلة الوطنية لمملكة البحرين – بالتعاون مع مطار رأس الخيمة الدولي، بتطبيق جدولة رحلاتها إلى رأس الخيمة في 03 أكتوبر من العام الجاري. وستبدأ عمليات الناقلة الوطنية برحلتين أسبوعيتين إلى الإمارة، مع احتمالية استمرار تلك العمليات على مدى العام بين المطارين لربط إمارة رأس الخيمة بالبحرين وغيرها من الوجهات الإقليمية والدولية على شبكة وجهات طيران الخليج.

وقد تم التوقيع على الاتفاقية المذكورة في مقر طيران الخليج الرئيسي بالمحرق بحضور رئيس مجلس إدارة طيران الخليج سعادة السيد زايد بن راشد الزياني، ورئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي سعادة المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لطيران الخليج القبطان وليد العلوي، والرئيس التنفيذي لمطار رأس الخيمة الدولي السيد أتاناسيوس تيتونيس، والرئيس التنفيذي لهيئة السياحة لرأس الخيمة السيد راكي فيليب؛ وعدد من أعضاء الإدارة التنفيذية بالشركتين.

وعقّب سعادة السيد زايد بن راشد الزياني خلال حفل التوقيع بقوله «كوننا الناقلة (البوتيك) الرائدة ذات الحضور الدولي البارز في المنطقة؛ يسعدنا إضافة رأس الخيمة على قائمة وجهاتنا البحرية، ورفع عدد وجهاتنا في الإمارات العربية المتحدة إلى ثلاث وجهات تشمل إلى جانب رأس الخيمة أبوظبي ودبي. لقد قمنا اليوم بالتوقيع على بدء خدماتنا وعملياتنا إلى رأس الخيمة، وأنا على ثقة أن مسافرينا سيعجبون بكل ما يقدمه لهم مطار رأس الخيمة الدولي من مرافق حديثة وخدمات ممتازة».

وعلّق القبطان وليد العلوي بقوله «يسعدنا إضافة وجهة ثالثة على شبكة وجهاتنا المتنامية في الإمارات العربية المتحدة؛ ونود أن نقدم جزيل الشكر لتعاون مطار رأس الخيمة الدولي معنا في طرح هذه الوجهة الجديدة المعروفة بعوامل جذبها السياحية والمستقطبة للعديد من السياح من أوروبا ومنطقة دول مجلس التعاون.»

أما سعادة المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي فعقّب بقوله «هذه الاتفاقية توسع من أفق مطار رأس الخيمة الدولي من خلال طرح العديد من خيارات الوجهات من الشرق إلى الغرب، فياله من تطور ممتاز يضمن تحقيق رغبات مسافرينا في المنطقة والعالم. إن هذه الاتفاقية تعزز من العلاقات الوطيدة بين مملكة البحرين والإمارات العربية المتحدة؛ وتسعدنا شراكتنا في ذلك مع طيران الخليج.»

من جانبه، صرح السيد أتاناسيوس تيتونيس «إن ربط دول مجلس التعاون هو أحد أهدافنا الاستراتيجية، وطيران الخليج هي الشريك المثالي لتحقيق هذه المهمة. نتطلع إلى تطوير هذه الشراكة وتأمين المزيد من الخيارات لمسافرينا عند سفرهم من مطارنا.»

عن طيران الخليج

بدأت طيران الخليج – الناقلة الوطنية لمملكة البحرين – عملياتها في العام 1950 لتصبح إحدى أولى شركات الطيران التجارية التي تأسست في الشرق الأوسط. تقوم الناقلة بتشغيل رحلات مجدولة من مركزها في مطار البحرين الدولي إلى مدن أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وشبه القارة الهندية والشرق الأقصى.

تخدم الشركة حاليًا جميع وجهاتها بأسطول مكون من طائرات بوينج وإيرباص الكبيرة والصغيرة. تشتهر طيران الخليج بضيافتها العربية الأصيلة التي تنعكس على منتجات الناقلة المناسبة للأعمال وللأسر على حد سواء، وتلتزم طيران الخليج بريادتها في هذا المجال، وبتطوير المنتجات والخدمات التي تعكس الاحتياجات والتطلعات المتغيرة لمسافريها.

تربط طيران الخليج البحرين بالعالم، وبهذا فهي أحد الأصول الوطنية الرئيسية للبنية التحتية وتعمل كمحرك قوي للاقتصاد وتدعم النمو الاقتصادي المستمر للمملكة.

طيران الخليج حاصلة على تصنيف شركة الطيران الرئيسية ذات الخمس نجوم من قبل APEX، وهو برنامج تصنيف يعتمد فقط على ملاحظات المسافرين المعتمدين. كما أن طيران الخليج حاصلة أيضًا على تصنيف الخمس نجوم لناقلة رئيسية من قبل APEX، وهو برنامج تصنيف يعتمد فقط على ملاحظات الركاب المعتمدين. هذه الإنجازات لطيران الخليج هي خير دليل على نجاح إستراتيجية البوتيك الخاصة بالناقلة وسياسة التطوير المستمرة لمنتجاتها وخدماتها. تفضل بزيارة www.gulfair.com للمزيد من المعلومات.