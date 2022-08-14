أمير عسير يفتتح مطعم البيك في أبها (فيديو وصور)

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افتتح أمير منطقة عسير، رئيس هيئة تطوير المنطقة الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، مطعم “البيك” في أبها، وذلك بالتزامن مع إطلاق مهرجان أبها 2022 فوق الجبال.

وأوضحت هيئة تطوير منطقة عسير، أن افتتاح مطعم البيك في أبها يأتي دعمًا لمنظومة الاستثمار في المنطقة والتي تقودها الهيئة.

ونشر مطعم البيك مقاطع فيديو وصورًا للفرع الجديد، مشيرًا إلى أنه يتكون من 5 مسارات للسيارات باستخدام الخوارزميات لأول مرة في العالم لسرعة الخدمة في تقديم الطلبات.

دعمًا لمنظومة الإستثمار في المنطقة والتي تقودها #هيئة_تطوير_عسير :



الأمير #تركي_بن_طلال يفتتح مطعم البيك في أبها بالتزامن مع إطلاق مهرجان أبها 2022 #فوق_الجبال، مشيدًا بدور أمانة المنطقة. #عسير_كذا_أجمل pic.twitter.com/uCRd38diGY

— هيئة تطوير منطقة عسير (@asda_aseer)

دعمًا لمنظومة الإستثمار في المنطقة والتي تقودها #هيئة_تطوير_عسير :



الأمير #تركي_بن_طلال يفتتح مطعم البيك في أبها بالتزامن مع إطلاق مهرجان أبها 2022 #فوق_الجبال، مشيدًا بدور أمانة المنطقة. #عسير_كذا_أجمل pic.twitter.com/uCRd38diGY — هيئة تطوير منطقة عسير (@asda_aseer) August 13, 2022

#البيك في معشوقة السحاب ورفيقة المطر الآن.. #البيك_في_ابها سعداء بخدمتكم.#رؤية_السعودية_2030 #صنع_في_السعودية#انتم_والبيك_جيران pic.twitter.com/2DQHtFctD0

— ®ALBAIK (@albaik)

جولة المستقبل في #البيك_الذكي

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