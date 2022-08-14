أكثر من 42 ألف مستخدم لنظام التعلّم عن بعد بجامعة نجران خلال الفصل الصيفي

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المناطق_نجران
بلغ عدد المستخدمين لنظام التعليم عن بُعد بجامعة نجران للفصل الدراسي الصيفي 1443هـ بلغ 42,321 مستخدماً.
وكشفت عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد بالجامعة أن عدد الملفات المستعرضة خلال الفصل 9.108.423 ملفاً، و652 لوحة نقاش و18.536 تقييماً، و 4.423 جلسة، منها 1.412 جلسة متزامنة، وبلغ عدد الحاضرين الفرديين 21.622، فيما بلغ عدد الحضور لجميع الجلسات 22.118.
وبيّنت أن خدمات الدعم الفني التي قدمتها عن طريق الأجهزة الذكية بلغت 274 خدمة، وعن طريق تويتر 37 خدمة، و19 خدمة عن طريق نظام تواصل، فيما بلغت الخدمات الفنية عن طريق البريد الإلكتروني 48 خدمة دعم فني.
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Source almnatiq
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