استعراض مستجدات دراسة ربط مناطق المملكة بالسكك الحديدية خلال منتدى الرياض الاقتصادي

︎

.



استعرض المكتب الاستشاري المعدّ لدراسة ربط مناطق المملكة بالسكك الحديدية، وتأثير ذلك على ازدهار السياحة والخدمات اللوجستية، أهداف الدراسة ومنهجيتها، ونطاقها، وعناصرها، ومخرجاتها.

وأوضح المكتب الاستشاري، خلال حلقات منتدى الرياض الاقتصادي، في دورته العاشرة، أن الدراسة تهدف بصورة رئيسية إلى التعرف على الآثار الاقتصادية والاجتماعية لربط مناطق المملكة المختلفة بشبكة السكك الحديدية وانعكاس ذلك على ازدهار قطاعي الخدمات اللوجستية والسياحية.

وبيّن رئيس مجلس أمناء المنتدى، الدكتور خالد بن سليمان الراجحي، أهمية الدراسة من خلال الاستفادة من نتائجها لتحقيق الأهداف الاستراتيجية العامة للنقل العام ورؤية المملكة 2030 لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور ربط للقارات الثلاث، والارتقاء بخدمات النقل وتعزيز منظومة الخدمات السياحية.

يذكر أن الدراسة تأتي بمشاركة نخبة من الباحثين الاقتصاديين والأكاديميين ورجال وسيدات الأعمال.



● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

