︎
.
استعرض المكتب الاستشاري المعدّ لدراسة ربط مناطق المملكة بالسكك الحديدية، وتأثير ذلك على ازدهار السياحة والخدمات اللوجستية، أهداف الدراسة ومنهجيتها، ونطاقها، وعناصرها، ومخرجاتها.
وأوضح المكتب الاستشاري، خلال حلقات منتدى الرياض الاقتصادي، في دورته العاشرة، أن الدراسة تهدف بصورة رئيسية إلى التعرف على الآثار الاقتصادية والاجتماعية لربط مناطق المملكة المختلفة بشبكة السكك الحديدية وانعكاس ذلك على ازدهار قطاعي الخدمات اللوجستية والسياحية.
وبيّن رئيس مجلس أمناء المنتدى، الدكتور خالد بن سليمان الراجحي، أهمية الدراسة من خلال الاستفادة من نتائجها لتحقيق الأهداف الاستراتيجية العامة للنقل العام ورؤية المملكة 2030 لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور ربط للقارات الثلاث، والارتقاء بخدمات النقل وتعزيز منظومة الخدمات السياحية.
يذكر أن الدراسة تأتي بمشاركة نخبة من الباحثين الاقتصاديين والأكاديميين ورجال وسيدات الأعمال.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر استعراض مستجدات دراسة ربط مناطق المملكة بالسكك الحديدية خلال منتدى الرياض الاقتصادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.