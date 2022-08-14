منتدى الرياض الاقتصادي يرصد مستجدات دراسة ربط مناطق المملكة بالسكك الحديدية

︎ . المناطق_الرياض واصل منتدى الرياض الاقتصادي عقد حلقاته النقاشية الخاصة بدراسة ربط مناطق المملكة بالسكك الحديدية وتأثيرها على ازدهار السياحة والخدمات اللوجستية كإحدى دراسات المنتدى في دورته العاشرة, بمشاركة نخبة من الباحثين الاقتصاديين والأكاديميين ورجال وسيدات الأعمال. وبين رئيس مجلس أمناء المنتدى الدكتور خالد بن سليمان الراجحي, أهمية الدراسة من خلال الاستفادة من نتائجها لتحقيق الأهداف الإستراتيجية العامة للنقل العام ورؤية المملكة 2030 لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور ربط للقارات الثلاث, والارتقاء بخدمات النقل وتعزيز منظومة الخدمات السياحية. من جهته، استعرض المكتب الاستشاري المعد للدراسة, أهدافها ومنهجيتها ونطاقها وعناصرها ومخرجاتها, مبيناً أن الدراسة تهدف بصورة رئيسة إلى التعرف على الآثار الاقتصادية والاجتماعية لربط مناطق المملكة المختلفة بشبكة السكك الحديدية وانعكاس ذلك على ازدهار قطاعي الخدمات اللوجستية والسياحية. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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