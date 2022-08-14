وقف تعظيم الوحيين بالمدينة المنورة يقيم اللقاء العلمي النسائي “الواقع والطموح”

︎ . المناطق_المدينة المنورة أقام وقف تعظيم الوحيين بالمدينة المنورة ممثلا في القسم النسائي اللقاء العلمي النسائي الأول لمقرأة تعظيم الوحيين – الواقع والطموح – بالتعاون مع وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الشريف . وتناول اللقاء تعزيز الأخلاق القرآنية والانتماء الوطني في حلقات تحفيظ القرآن الكريم وتفعيل منظومة تعليمية رائدة في المجال وتشجيع التجارب والممارسات الميدانية والتطبيقات التقنية ودعم المبادرات التعليمية ذات الأثر التعليمي والإنساني . ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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