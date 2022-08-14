تعليم مكة يهيئ المباني التعليمية استعدادًا للعام الدراسي الجديد

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المناطق_مكة
تواصل الإدارة العامة للتعليم بمكة المكرمة تنفيذ خطة الصيانة للاستعداد للعام الدراسي 1444هـ من خلال 84 فرقة للصيانة والتكييف التي تضم عددًا من المهندسين والفنيين والإداريين فنيًا وإداريًا .
وتستهدف خطة الصيانة 933 مدرسة بمحافظات الجموم وبحرة والكامل ، في ثلاثة محاور وهي خطة الصيانة العام ، وصيانة أجهزة التبريد والتكييف ، وغسيل المكيفات .
وكان مركز العلميات والطوارىء قد أنجز استقبال البلاغات وعلاج بلاغات من برنامج الإدارة العامة للأمن والسلامة للوزارة، وبرنامج تواصل وخدمة الواتس اب، كما يجري المركز بصفة مستمرة تقييم مستوى جودة العمل المقدمة للمدارس وتقديم خدمة استقبال طلبات المدارس الورقية وتحويلها إلى بلاغات إلكترونية والأرشفة الإلكترونية للخطابات.
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Source almnatiq
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