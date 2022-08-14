محمد بن مسعود - الدمام - أعلن البنك الاهلي المتحد على أنه سوف يتم تعليق التداول على أسهم البنك العادية الصادرة في بورصة البحرين وبورصة الكويت وذلك اعتبارا من تاريخ 18 أغسطس الحالي وحتى إشعار أخر.
ويأتي التعليق على أسهم البنك بسبب عرض الاستحواذ الذي قدمه بيت التمويل الكويتي «بيتك» للاستحواذ على نسبة 100% من أسهم البنك.
كانت هذه تفاصيل خبر تعليق التداول على أسهم «الأهلي المتحد» في بورصتي البحرين والكويت نهاية الأسبوع بسبب الاستحواذ المحتمل من «بيت التمويل الكويتي» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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