محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
كشف الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني، عن توقعاته لحالة الطقس اليوم الأحد.
وقال الحصيني في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” : “حسب المراصد متوقع اليوم الأحد أجواء حارة نهارا ومعتدلة فجرا على المملكة والخليج، ومتوقع رياح معظمها متوسطة السرعة مع هبات شبه قوية مغبرة على وسط وجنوب غرب المملكة”.
وتابع :”متوقع أمطار متفاوتة من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والباحة وعسير وجازان وتبوك، ونجران”.
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كانت هذه تفاصيل خبر الحصيني يتوقع: أجواء حارة نهاراً .. وأمطار متفاوتة على 7 مناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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