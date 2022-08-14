“أرامكو” توزع أرباحا نقدية بقيمة 70.33 مليار ريال عن الربع الثاني

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
أعلنت شركة “أرامكو السعودية”، اليوم الأحد، توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 70.33 مليار ريال (18.76 مليار دولار) عن الربع الثاني من عام 2022.
وارتفعت أرباح شركة الزیت العربیة السعودیة في الربع الثاني من 2022، بنحو 90%، إلى 181.6 مليار ريال (48.4 مليار دولار)، مقابل 95.47 مليار ريال، في الربع الثاني من 2021.
وعلى أساس فصلي ارتفعت أرباح أرامكو 22.7%، حيث كانت في الربع السابق 148 مليار ريال.
وجاءت أرباح أرامكو في الربع اثاني أفضل من متوسط توقعات المحللين.
وبلغت قيمة المبيعات التي حققتها الشركة في الربع الثاني 562 مليار ريال.
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