اخبار دوليه – إخلاء مطار كانبيرا في أستراليا بعد حادث إطلاق نار

محمد بن مسعود - الدمام - ذكرت تقارير إعلامية أنه تم إخلاء مطار العاصمة الأسترالية كانبيرا اليوم الأحد بعد أن فتح مسلح النار.
وقالت التقارير الإخبارية إن الشرطة ألقت القبض على مطلق النار ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات.
ولم تعلق الشرطة على الفور وقالت إنها ستصدر بيانا قريبا.
وأظهرت مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي احتجاز الشرطة لرجل داخل المطار بينما كان المسافرون ينظرون إليه. كما تجمع مندوبو وسائل الإعلام وأشخاص خارج المطار بعد عملية الإخلاء.
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