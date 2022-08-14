اخبار دوليه – إصابة 7 في هجوم مسلح على حافلة مصلين يهود في القدس

محمد بن مسعود - الدمام - قالت السلطات الإسرائيلية وشهود عيان إن مسلحا أصاب سبعة أشخاص على متن حافلة تقل مصلين يهود في القدس اليوم الأحد، ووصفوا الحادث بأنه هجوم نفذه فلسطيني على الأرجح.

وفر المهاجم من مكان الحادث في البلدة القديمة بالقدس التي تضم مواقع مقدسة لليهود والمسلمين والمسيحيين وهي من بين المناطق التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولة عليها. وتعتبر إسرائيل القدس بكاملها عاصمتها وهو وضع غير معترف به دوليا.

وقع الهجوم في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد حيث كان اليهود ينصرفون بعد أداء طقوس أمام الحائط الغربي في نهاية يوم السبت.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد في بيان إن «القدس عاصمتنا ومركز سياحي لجميع الأديان» مضيفا أن قوات الأمن الإسرائيلية «ستعيد الهدوء».