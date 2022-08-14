شكرا لقرائتكم خبر عن الموعد والمنافس والقنوات الناقلة.. كل ما يخص مباراة النصر الودية القادمة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث العديد من عشاق الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم عن موعد مباراة النصر الودية القادمة، ضمن استعدادات العالمي للموسم الكروي الجديد 2022/2023.

ونرصد لكم عبر موقعنا " السعودية سبورت" في السطور التالية أبرز المعلومات بشأن اللقاء الناري المرتقب المقرر أن يجمع بين النصر والعربي القطري في مباراة ودية نارية.

موعد مباراة النصر الودية أمام العربي

أعلن نادي النصر السعودي عن موعد المباريات الودية القادمة للعالمي، التي سيخوضها الفريق قبل انطلاقة الموسم الكروي الجديد 2022/2023.

ويقع النصر في مواجهة ودية قوية أمام العربي القطري يوم الثلاثاء القادم الموافق 16 من شهر أغسطس الجاري، ولم يتم الإعلان عن توقيت المباراة حتى الآن.

ملعب مباراة النصر والعربي القادمة

من المقرر يحتضن ملعب " مرسول بارك " اللقاء الودي المنتظر الذي يجمع بين العالمي والعربي القطري يوم الثلاثاء القادم.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والعربي الودية

تُذاع أحداث اللقاء المرتقب الذي يجمع بين النصر والعربي عبر منصة اليوتيوب من خلال القناة الرسمية النصر السعودي.

تعرف على موعد أولى مباريات النصر في الدوري السعودي 2022/2023

يتسائل العديد من عشاق الكرة السعودية في جميع أنحاء العالم عن موعد مباراة النصر الأولى في الدوري السعودي للمحترفين بنسخته الجديدة 2022/2023.

ونقدم لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" في السطور التالية موعد مباراة النصر القادمة في الدوري السعودي 2022/2023، وذلك يأتي كالتالي..

من المقرر أن يفتتح العالمي منافسات الدوري السعودي في نسخته الجديدة يوم السبت الموافق 27 من شهر أغسطس الجاري، بمواجهة سهلة أمام الوحدة.

وتبدأ إنطلاقة المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت أبو ظبي.

تعرف على القنوات الناقلة لبطولة الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الجديد 2022/2023

تنقل قنوات SSC مباريات الدوري السعودي حتى 3 مواسم قادمة، وجاء ذلك بعد حصولها على حقوق بث البطولات السعودية بداية من الموسم الجديد 2022/2023، وحتى 3 مواسم قادمة وفقًا لما أعلنه الاتحاد السعودي لكرة القدم في الأيام القليلة الماضية.

تعرف على جدول النصر في الدور الأول من الدوري السعودي

النصر × الوحدة.

التعاون × النصر.

النصر × ضمك.

الباطن × النصر.

النصر × الإتحاد.

ابها × النصر.

النصر × العدالة.

الفيحاء × النصر.

النصر × الرائد.

الهلال × النصر.

النصر × الخليج.

الطائي × النصر.

النصر × الشباب.

النصر الإتفاق.

الفتح × النصر.