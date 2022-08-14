محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
ردت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، على استفسار بشأن مصير مبيعات منتج بودرة الأطفال التي تحتوي على “التلك” التابعة لشركة جونسون آند جونسون، بعد إعلان الأخيرة وقف بيعها على مستوى العالم في العام المقبل 2023.
وأكدت الهيئة في إشارة إلى بيان سابق لها، أن بودرة التلك التي تصنعها الشركة وتباع في المملكة لا تحتوي على مادة “الأسبستوس”، خاصة أن تلك المادة تُعد من المواد المحظورة في لائحة منظمات السلامة لمنتجات التجميل المعتمدة في المملكة.
ولفتت إلى أنها تتحقق من سلامة المنتجات قبل دخولها إلى المملكة من خلال فروعها في المنافذ البرية والبحرية والجوية، كما تتحقق بشكل دوري من سلامة منتجات التجميل المتداولة في الأسواق المحلية من خلال سحب العينات وفحصها.
ونوهت إلى أنها الخليج 365 وسحبت عينات من بودرة الأطفال الخاصة بالشركة من جميع المناطق وأظهرت نتائج التحليل مطابقتها للمواصفات وخلو المنتج من “الأسبسوتس”، مشيرةً في الوقت نفسه إلى استمرار متابعة ما يصدر من قرارات سحب لأي منتج من قبل الهيئات الرقابية الدولية.
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وكانت شركة جونسون آند جونسون، قد شددت على أنها ستوقف مبيعات منتج بودرة الأطفال التي تحتوي على “التلك” على مستوى العالم في العام المقبل 2023، كما أنها ستبدأ في استخدام “نشا الذرة” في جميع بودرة الأطفال التي تبيعها حول العالم، والابتعاد كلياً عن مسحوق “التلك”.
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كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من “الغذاء والدواء”بشأن قرار “جونسون آند جونسون” وقف بيع بودرة “التلك” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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