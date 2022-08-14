“الغذاء والدواء” تتفاعل مع شخص يشتكي من عدم توفر دواء اكسيبوتينين لطفلته المريضة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

تفاعلت هيئة الغذاء والدواء، مع شكوى أحد الأشخاص بعدم قدرته على توفير دواء اكسيبوتينين لطفلته المريضة، مشيرًا إلى أنه غير موجود بالصيدليات.

وقالت الهيئة في ردها على سؤال وردها عبر صفحتها بـ”تويتر”: “وعليكم السلام، في حال ملاحظتكم عدم توفر دواء لدى المنشآت الصحية أو الصيدليات نأمل منكم تقديم البلاغ لوزارة الصحة بالاتصال على 937”.

واشتكى السائل من أن لديه طفلة مريضة تأخذ دواء اكسيبوتينين منتهي صلاحيته من نهاية شهر يوليو الماضي، لافتًا أنه مضطر لهذا بسبب عدم وجود بديل، لأنه لا يستطيع وقف هذا العلاج عن ابنته.