محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
تفاعلت هيئة الغذاء والدواء، مع شكوى أحد الأشخاص بعدم قدرته على توفير دواء اكسيبوتينين لطفلته المريضة، مشيرًا إلى أنه غير موجود بالصيدليات.
وقالت الهيئة في ردها على سؤال وردها عبر صفحتها بـ”تويتر”: “وعليكم السلام، في حال ملاحظتكم عدم توفر دواء لدى المنشآت الصحية أو الصيدليات نأمل منكم تقديم البلاغ لوزارة الصحة بالاتصال على 937”.
واشتكى السائل من أن لديه طفلة مريضة تأخذ دواء اكسيبوتينين منتهي صلاحيته من نهاية شهر يوليو الماضي، لافتًا أنه مضطر لهذا بسبب عدم وجود بديل، لأنه لا يستطيع وقف هذا العلاج عن ابنته.
وفي سياق منفصل، كانت هيئة الغذاء والدواء، قد حذرت من إساءة استهلاك الأغذية الجافة على شكل مسحوق، قائلة إنها قد تؤدي إلى الوفاة.
وأوضحت الهيئة، في إنفوجراف عبر حسابها على “تويتر”، أن لكل منتج غذائي على شكل مسحوق طريقة تحضير مدونة على عبوته، اتباعها يجنبك سوء استخدامها وحدوث الضرر.
أخبار قد تهمك
وقالت الهيئة، إن المساحيق الغذائية الجافة هي الأغذية التي تكون عبارة عن مسحوق جاف مثل “الحليب الخام، مكملات البروتينات، والعصائر سريعة التحضير”، حيث تحتوي هذه الأغذية على تركيزات عالية من “البروتين والمحليات الصناعية والفيتامينات والمعادن والمغذيات والمواد الفعالة كل منها حسب طبيعة المنتج وآلية تحضيره”.
وأكدت أن طريقة التناول السليمة تكون عبر اتباع إرشادات وطريقة التحضير المدونة عليها مع مراعاة التحذيرات حال وجودها على المنتج.
ونبهت لمخاطر الاستهلاك غير السليمة لتلك المنتجات، كأن يتم تناولها دون إضافة الماء إليها ما قد يسبب العديد من المشكلات الصحية، مثل الاختناق وقد تصل للوفاة، لا قدر الله.
كانت هذه تفاصيل خبر “الغذاء والدواء” تتفاعل مع شخص يشتكي من عدم توفر دواء اكسيبوتينين لطفلته المريضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.