تعليم مكة يواصل خطة الصيانة والتهيئة لـ 933 مبنى مدرسي استعداداً للعام الدراسي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة
تواصل الإدارة العامة للتعليم بمكة المكرمة تنفيذ خطة الصيانة للاستعداد للعام الدراسي 1444هـ من خلال 84 فرقة للصيانة والتكييف والتي تضم عددًا من المهندسين والفنيين والإداريين فنيا وإداريًا وإنجاز يومي لـ 30 مدرسة في الصيانة كما تستهدف خطة الصيانة 933 مبنى مدرسي في مختلف المراحل وصيانة 50 ألف مكيف.
وينجز مركز العمليات والطوارئ بالإدارة العامة للتعليم بمكة المكرمة عقود الصيانة، من خلال تنفيذ خطة ميدانية لزيارة المدارس التي بدأت من يوم 1 محرم 1444 وتنتهي 30 محرم 1444 هـ قبل بدء العام الدراسي الجديد .
والجدير بالذكر أن مركز العلميات والطوارئ أنجز استقبال البلاغات وعلاج بلاغات من برنامج الإدارة العامة للأمن والسلامة للوزارة، وبرنامج تواصل وخدمة ( الواتس آب )، كما يجري المركز بصفة مستمرة تقييم مستوى جودة العمل المقدمة للمدارس، وتقديم خدمة استقبال طلبات المدارس الورقية وتحويلها إلى بلاغات إلكترونية والأرشفة الإلكترونية للخطابات.
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