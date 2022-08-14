حالة الطقس المتوقعة ليوم الأحد في المملكة

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بمشيئة الله تعالى يستمر هطول الامطار الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك يمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية من تلك مناطق، وكذلك الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (الربع الخالي) والرياض (وأدوي الدواسر). في حين يستمر تواجد العوالق الترابية على اجزاء من شرق ووسط وجنوب وجنوب غرب المملكة.





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