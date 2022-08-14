مستجدات الغزو الروسي.. كييف تهدد مهاجمي زابوريجيا.. والمعـارك تمتد لشرق أوكرانيا

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زادت حدة الاتهامات بين روسيا وأوكرانيا بشأن محطة زابوريجيا للطاقة النووية في ظل عمليات القصـف المستمرة في محيطها، بينما امتدت عمليات القتـال في مناطق الشرق الأوكراني.

أوكرانيا تهدد مهاجمي المحطة النووية

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن بلاده تستهدف الجنود الروس الذين يطلقون النار على محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها القوات الروسية في جنوب أوكرانيا أو يستخدمون المحطة كقاعدة لإطلاق النار منها.

وقال زيلينسكي: “كل جندي روسي سواء يطلق النار على المحطة أو يطلق النار مستخدماً المحطة كغطاء لا بد أن يفهم أنه يصبح هدفاً خاصاً لعملاء مخابراتنا وأجهزتنا الخاصة وجيشنا”.

تواصل الاتهامات حول زابوريجيا

تواصلت الاتهامات بين روسيا وأوكرانيا خلال الساعات الماضية بشأن العمليات العسكرية في محيط محطة زابوريجيا النووية، حيث حذرت وكالة مخابرات الدفاع الأوكرانية من “استفزازات” روسية جديدة حول المحطة.

وقال رئيس بلدية زابوريجيا المنفي، إن المحطة تعرضت لقصف روسي جديد، لكن فلاديمير روجوف المسؤول المعين من قبل روسيا في المنطقة نوه إلى أن القوات الأوكرانية هي التي تقصـف المحطة النووية.

قتـال عنيف في قرية متنازع عليها

أعلنت قيادة الجيش الأوكراني، استمرار عمليات القتـال في قرية بيسكي الواقعة في شرق أوكرانيا، والتي قالت روسيا في وقت سابق اليوم إنها سيطرت عليها بالكامل.

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، إن الروس يحاولون اختراق دفاع القوات الأوكرانية في اتجاه أوليكساندروبول وكراسنوهوريفكا وأفديفكا وماريينكا وبيسكي.

في السياق نفسه طالبت السلطات الأوكرانية، بإقامة منطقة منزوعة السلاح حول زابوريجيا وبانسحاب القوات الروسية.

قصـف كراماتورسك وزابوريجيا

قُتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأصيب 15 آخرون في قصـف روسي استهدف مدينتَي كراماتورسك بشرق أوكرانيا وزابوريجيا بجنوبها.

وتسبب القصـف في أضرار بما لا يقل عن 20 مبنى وقد اندلع حريق، وسط دعوات للسكان بإخلاء المنطقة.



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Source akhbaar24

