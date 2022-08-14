طقس اليوم.. أمطار رعدية مصحوبة بأتربة بالمناطق الجنوبية تشمل مكة والمدينة وجنوب الرياض

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الأحد) على مختلف مناطق المملكة.

وتوقع التقرير أن يستمر هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك، يمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية من تلك مناطق.

وأضاف أن الحالة ستشمل كذلك الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (الربع الخالي) والرياض (وادي الدواسر)، في حين يستمر تواجد العوالق الترابية على أجزاء من شرق ووسط وجنوب غرب وجنوب المملكة.

ونوهت إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (41 درجة في مكة المكرمة، و43 درجة في المدينة المنورة والدمام وبريدة، و42 درجة في الرياض، و38 درجة في جدة).



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Source akhbaar24

