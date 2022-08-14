شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة مصر المقاصة اليوم في كأس مصر 2022 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث العديد من عشاق ومحبي الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم عن تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة مصر المقاصة في كأس مصر 2022، في المباراة المقرر أن تقام مساء اليوم ضمن منافسات الدور الـ 16 من كأس مصر في نسخته الجارية 2022.

توقيت مباراة الأهلي ومصر المقاصة اليوم في كأس مصر 2022

يقع الأهلي في مواجهة سهلة أمام المقاصة مساء اليوم الموافق 14 من شهر أغسطس الجاري، على أن تبدأ المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت أبو ظبي.

ومن المقرر أن تذاع أحداث اللقاء الذي يجمع بين الأهلي والمقاصة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الرياضية.

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حراسة المرمى: علي لطفي، مصطفى شوبير، حمزة علاء.

خط الدفاع: محمود متولي، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، كريم فؤاد، محمد هاني، محمد أشرف بكري، محمد أحمد شرقية، محمد نصيف.

خط الوسط: أليو ديانج، محمد محمود، لويس ميكيسوني، أحمد سيد عبد النبي، محمد فخري، زياد طارق، ميدو نبيل.

خط الهجوم: حسام حسن، صلاح محسن، أحمد سيد غريب.

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة مصر المقاصة اليوم في كأس مصر

من المتوقع أن يدخل المارد الأحمر بالتشكيل التالي اليوم أمام مصر المقاصة:-

في حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: محمود متولي، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة.

خط الوسط: أليو ديانج، محمد محمود، محمد فخري، محمد هاني.

خط الهجوم: حسام حسن، صلاح محسن، أحمد سيد غريب.