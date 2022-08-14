مصرع أربعة أشخاص جرّاء فيضان في الصين

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس لقي أربعة أشخاص مصرعهم، وأصيب تسعة آخرون بجروح جرّاء فيضان وقع اليوم جنوب غرب الصين.

وأفاد جهاز طوارئ بينغجو المنكوبة، في بيان، أن الفيضان أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة ثلاثة بجروح خطيرة وستة آخرين بجروح طفيفة

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