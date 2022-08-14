اختتام فعاليات القافلة الطبية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة بمدينة السيح

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

اختتمت بمدينة السيح فعاليات القافلة الطبية المتنقلة للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، التي انطلقت الاثنين الماضي بتنظيم جمعية “عناية” الصحية وجمعية “عيوني”، بالتعاون مع مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية بالخرج.

وأوضح نائب الأمين العام لجمعية “عناية” مشاري بن دليلة أن الحملة هدفت إلى تعزيز الوعي الصحي بين أفراد المجتمع، للوقاية من الأمراض المزمنة كالسمنة والضغط والسكر وغيرها، مشيداً بالدعم الذي قدمته الهيئة العامة للأوقاف ومنصة وقفي لبرنامج عيادات “عناية” المتنقلة، حيث قدمت الجمعية في هذه القافلة خدمات الفحص الوقائي كفحص المؤشرات الحيوية، وقياس الضغط والسكر، وفحص صحة البصر، والتوجيه بالتوصيات الطبية اللازمة، وأقيمت فعالياتها في ممشى طريق الملك سلمان بحي الأندلس جنوب السيح، وفي مجمع الحديثي مول بحي البرج، واختتمت في مجمع الواحة مول في حي غرناطة غربي السيح.

من جهته أوضح المدير التنفيذي لجمعية “عيوني” عبدالرحمن الحريصي أن الجمعية قامت في هذه القافلة الطبية بإجراء الكشف المبكر على صحة البصر، بهدف التوعية بالأمراض التي تصيب العين نتيجة لأمراض السكري التي قد تعرض المريض للعمى.

وتأتي القافلة الطبية إسهامًا في تعزيز صحة المجتمع ووقايته من الأمراض المختلفة وتقليل الأمراض المزمنة، فضلاً عن الإسهام في تعزيز التنمية المستدامة ضمن مستهدفات رؤية 2030 نحو بناء مجتمع حيوي