“مسك” تختفي بتخريج طلبة الدفعة الثالثة من برنامج “نخبة للإعداد لنخبة الجامعات”

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احتفى برنامج “نخبة للإعداد لنخبة الجامعات” وهو أحد برامج مؤسسة محمد بن سلمان “مسك”، بتخريج طلبة الدفعة الثالثة من البرنامج التابع لمسار مسك القادة، حيث جرى ذلك بعد إكمال الطلاب والطالبات رحلتهم في الاستعداد للالتحاق بأفضل الجامعات العالمية وزيادة فرص قبولهم فيها.

ويأتي الحفل بعد خوض الطلاب المُشاركين تجربة شاملة ومتكاملة وفقًا لأعلى المعايير، مع التركيز على تنمية المهارات الشخصية والتميز الأكاديمي، حيث شارك الطلبة خلال البرنامج في برامج مكثفة (تفاعلية وتجريبية) رفقة عناصر محلية وأخرى عالمية الطابع تحت إشراف أبرز الخبراء والمستشارين والمدربين.

وقدم برنامج نخبة للطلبة الخريجين رحلة امتدت على مدى عامين ونصف في إطار بناء القدرات والسمات الشخصية ودعم طلاب المدارس الطموحين ذوي الأداء المتميز من أجل تأمين مقاعدهم الدراسية في أفضل الجامعات العالمية المرموقة.

يشار إلى أن برنامج “نخبة” يصطحب طلبة الصف الأول ثانوي في رحلة تعليمية على امتداد عامَيْن ونصف العام، لتمكينهم من بدء رحلة جامعية ناجحة وتعزيز فرص قبولهم في نخبة الجامعات العالمية ومنذ انطلاقته حتى اليوم تمكّن البرنامج من تأهيل الطلاب، حيث حصل 367 منهم على قبول في أفضل 20 جامعة على مستوى العالم.



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Source akhbaar24

