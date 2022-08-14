“الحج”: السماح باصطحاب الأطفال إلى الحرم المكي

︎ . المناطق_متابعات أعلنت وزارة الحج والعمرة، أنه سيُسمح باصطحاب الأطفال إلى الحرم المكي. وقالت الوزارة: إذا كان الطفل أكبر من 5 سنوات؛ يلزمه حجزٌ عبر تطبيق “اعتمرنا”. وأضافت: إذا كان الطفل أصغر من 5 سنوات فلا يلزم له تصريح. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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