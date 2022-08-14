تدشين حاضنة الياسمين في الطائف.. دعم وتمكين للأسر المنتجة (صور)

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دشّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف، حاضنة الياسمين لدعم وتمكين الباعة الجائلين والأسر المنتجة من شباب و فتيات المحافظة، وتخصيص عدد من المواقع والمهيأة، ذات الخدمات المكتملة من المياه والكهرباء، والتي تهدف إلى توفير بيئة ملائمة لعرض وبيع المنتجات والمأكولات والاطباق المتنوعة، بمنتزه الردف.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله أمين محافظة الطائف الدكتور أحمد القثامي، والوكلاء وعدد من المسؤولين بالمحافظة.

واستمع سموه إلى شرح مفصل عن حاضنات الطائف والتي تضم (15) حاضنة للأسر المنتجة والباعة الجائلين في 171 منفذ بيع منتشرة بمنتزهات وحدائق المحافظة الحيوية، حيث تهدف المبادرة إلى خدمة الباعة والأسر المنتجة من الشباب والفتيات بما يضمن إتاحة الفرصة لهم لعرض وتسويق منتجاتها في الأماكن والمواقع الحيوية.

وأكد سمو محافظ الطائف أن تبني مثل هذه الحاضنات الخلاقة المتكاملة الداعمة للأسر المنتجة والباعة الجائلين تُعد خطوة أساسية في دعم شباب وفتيات المحافظة، لتمكينهم في منافذ بيع حيوية ، منوهاً بالدعم غير المحدود الذي يحظى به قطاع البلديات من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهما الله.

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Source almnatiq

