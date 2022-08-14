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أعلنت الإدارة العامة للمرور، القبض على قائد مركبة تعمد تجاوز مركبة أخرى في أحد الشوارع بشكل مُخالف. وتفاعلت “إدارة المرور”، مع مقطع فيديو وثّق قيام قائد المركبة بتعمد تجاوز مركبة أخرى، إضافة لوضعه الشماسة على الزجاج الأمامي خلال القيادة، معرّضاً حياته وحياة الآخرين للخطر. ولفتت إلى أنه تم ضبط قائد المركبة، إلى جانب تطبيق العقوبات المُقررة بالنظام.

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كانت هذه تفاصيل خبر كان يضع “الشماسة” أثناء القيادة.. ضبط قائد مركبة كاد يتسبب بحـادث في أحد الطرق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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