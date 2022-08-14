تسبب في سقوط قتـلى ومصابين.. مجهول يُطلق النار على حافلة للمستوطنين في القدس (فيديو)

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قتـل وأصيب عد من المستوطنين اليوم (الأحد)؛ جراء تعرض حافلة إسرائيلية كانت تقل مستوطنين قرب حائط البراق في حي المغاربة بالقدس المحتلة إلى عملية إطلاق نار من قبل مجهول.



وتسبب الحـادث الذي تمثل في قيام مسلـح بالدخول إلى الحافلة وإطلاق النار بشكل عشوائي على من كان فيها، في سقوط قتـلى ومصابين بينهم 3 بحالة حرجة.

بدورها انتشرت قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية في أماكن مختلفة بمحيط القدس من أجل القبض على منفذ العملية، حيث قامت الشرطة بتنفيذ عملية اقتحام في حي السلوان شرق القدس.

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Source akhbaar24

