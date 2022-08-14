شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. النصر يحسم موقف ثنائي الفريق من الرحيل هذا الصيف والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حسم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي موقفه من رحيل ثنائي الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية والاستفادة بالعديد من الأموال قبل بداية بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم لموسم 2022-2023.

النصر يحسم موقف بيع بيتي مارتينيز وأبو بكر

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن قرر مسلى آل معمر رئيس مجلس إدارة نادي النصر التراجع عن فكرة بيع المحترف الأرجنتيني بيتي مارتينيز خلال الميركاتو الصيفي الحالي، ورفض جميع العروض المقدمه إلى اللاعب وضمان بقاءه داخل الفريق العالمي.

كما قرر مجلس الإدارة عدم الموافقة على بيع الكاميرون فينسيت أبو بكر خاصة أنه كانت هناك بعد الأقاويل تؤكد اقتراب رحيل اللاعب إلى صفوف الزمالك المصري خلال الصيف الحالي.

وكان فريق النصر السعودي ينوى في فترة سابقة رحيل اللاعب بيتي مارتينيز خلال الميركاتو الحالى، ولكن لم يتلقى عروض هائلة بأرقام كبيرة من حيث الماديات وقرر فريق النصر الابقاء على خدمات اللاعب لمدة موسم آخر مع العالمي.

وكان السبب الرئيسي في بقاء الارجنتيني مارتينيز هي رغبة المدرب الفرنسي رودي جارسيا الذي قرر بقاء اللاعب حيث قدم مارتينيز أداء جيد خلال معسكر الفريق الذي كان في ماربيا.