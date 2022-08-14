الكويت.. وزير التجارة يحاصر «غسل الأموال ويحضر «الكاش»

محمد بن مسعود - الدمام - حاصر وزير التجارة الكويتي فهد مطلق الشريعان «غسل الأموال»، حيث قام بحظر دفع «الكاش» في المعارض التالية: 1 – العقارات 2 – «العطور والبخور» 3 – منتجات التجميل 4 – الكتاب 5 – الذهب والمجوهرات الثمينة والساعات 6 – الصناعية 7 – المواد الغذائية 8 – الملابس التقليدية والمناسبات 9 – البناء والتشييد

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