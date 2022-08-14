شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي ومصر المقاصة في كأس مصر والقنوات الناقلة لها والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - بحث متواصل من قبل عشاق الكرة المصرية والعربية في كل مكان من معرفة ماهو موعد مباراة الأهلي ومصر المقاصة في بطولة كأس مصر بالإضافة إلى القنوات الناقلة لها.

موعد مباراة الأهلي ومصر المقاصة

ومن المُنتظر أن يكون موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومصر المقاصة اليوم الأحد الموافق الرابع عشر من شهر أغسطس الجارى في الدور الستة عشر من البطولة الخاصة بكأس مصر نسخة 2021-2022.

وتنطلق مجريات مباراة الأهلي ومصر المقاصة في تمام الساعة الثامنة مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وفي تمام الساعة التاسعة مساءًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة العاشرة مساءًا بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومصر المقاصة

ومن المُنتظر أن تذُاع فعاليات مباراة الأهلي ومصر المقاصة عبر قناة اون تايم سبورت الأولى المفتوحة على النايل سات.