شكرا لقرائتكم خبر عن أول رد فعل من النصر بعد بيان الهلال بشأن قضية كنو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حرص مسلي آل معمر، رئيس مجلس إدارة نادي النصر السعودي، على التعليق على بيان نادي الهلال، الذي جاء ردًا على مركز التحكيم في الاتحاد السعودي لكرة، بشأن قضية محمد كنو.

مركز التحكيم الرياضي في الاتحاد السعودي لكرة القدم، كان قد أعلن إيقاف محمد كنو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، لمدة 4 أشهر.

كما أصدر قرارًا بمنع نادي الهلال من القيد لفترتين، وذلك بسبب توقيع كنو لناديي الهلال والنصر في آن واحد.

وقبل أيام أصدر مركز التحكيم بيانًا أكد خلاله أن التأجيل في الإعلان عن القرار النهائي يرجع إلى رغبة المركز في منح الفرصة للأندية من أجل تقديم كل ما لديهم في القضية.

وأوضح الهلال في بيانه الذي جاء ردًا على هذا البيان، أمس السبت، أنه يستغرب من البيان، موضحًا أنه يطالب بالعدالة والحياد.

تعليق رئيس النصر على بيان الهلال

وكتب مسلي آل معمر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "‏لاعبنا من ١-٧-٢٠٢٢ إلى ٣٠-٦-٢٠٢٥ بعقد رسمي موثق في لجنة الإحتراف.

يوقعون معه على الهواء..ثم يستغربون تطبيق القانون!عجب عجاب!".